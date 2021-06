Calciomercato Lazio, Parolo non rinnova | Ipotesi ritiro!

Calciomercato Lazio: Marco Parolo non rinnoverà il contratto in scadenza oggi con la Lazio. Ipotesi ritiro: tutti i dettagli

Ultimo giorno da giocatore della Lazio per Marco Parolo. L’esperto centrocampista non rinnoverà il proprio contratto con i biancocelesti in scadenza oggi, 30 giugno. Il suo futuro sarebbe già deciso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘Sport Mediaset’, il 36enne potrebbe dire addio al calcio giocato e ritirarsi per provare ad intraprendere la strada da allenatore. Ai saluti in casa biancoceleste anche il capitano, Senad Lulic. Anche il 35enne bosniaco dirà addio da svincolato.