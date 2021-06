Adrien Rabiot è legato alla Juventus da un contratto in scadenza fino a giugno 2023 da 7 milioni di euro netti più bonus

Rabiot non è un vero e proprio esubero, ma la Juventus non farebbe certo barricate nel caso volesse andar via o arrivasse una proposta ragionevole per il suo cartellino. Il francese vanta diversi estimatori, soprattutto in Premier League, a tal proposito il ‘Daily Star’ fa il nome del Manchester United. Uno scout dei ‘Red Devils’ lo ha visto dal vivo nel match contro la Svizzera che ha sancito l’uscita dalla Francia da Euro2020. L’ex Psg ha agito in un ruolo certamente non suo, quello di laterale, fornendo una prestazione non esaltante, seppur migliore di quelle di alcuni suoi compagni più illustri. I bianconeri possono pregustare una significativa plusvalenza, essendo Rabiot giunto a zero l’estate di due anni fa, plusvalenza che potrebbe arrivare pure qualora gli inglesi proponessero uno scambio. Uno scambio magari con De Gea, portiere spagnolo in uscita dallo United e in Inghilterra dato proprio nel mirino della società presieduta da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, scambio De Gea-Rabiot: ecco gli ostacoli

L’operazione potrebbe però essere ostacolata da due fattori: il primo, la Juve ha già un portiere, Szczesny, sul quale Allegri fa grande affidamento; secondo, l’ingaggio di De Gea (contratto fino al 2023 con opzione e accostato alla Roma di Mourinho un mesetto fa) raggiunge se non addirittura supera i 20 milioni di euro netti. Una ‘follia’ visti i tempi e il rendimento, del tutto negativo, da qualche anno del 30enne madrileno…