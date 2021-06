Calciomercato Juventus, ansia per Locatelli | Doppia offerta shock

La Juventus continua a lavorare al colpo Locatelli sul calciomercato. I bianconeri cercano la quadra, ma devono registrare importanti offerte dall’estero

Manuel Locatelli calamita le attenzioni dei maggiori club internazionali, pronti a dare l'assalto al centrocampista che sta impressionando con la maglia dell'Italia, dopo le ottime stagioni al Sassuolo. La Juventus è da tempo sul ragazzo e sta cercando di stringere per il suo arrivo in bianconero. La valutazione che ne fa il Sassuolo è di 40 milioni di euro e i club stanno provando a trovare la soluzione congrua perché il trasferimento avvenga.

Oggi sarebbe dovuto avvenire un nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali, alla ricerca dell'accordo per il centrocampista italiano. Oggi i due non si vedranno a Rimini, perché il dirigente bianconero non sarà presente, ma sicuramente verrà fissata una data per fare il punto e regalare l'ex Milan a Massimiliano Allegri. Il tecnico stravede per lui e l'ha individuato come rinforzo ideale, giovane e di grande qualità per il centrocampo della sua Juventus. L'affare, però, non è semplice e per concretizzare il colpo, la dirigenza dovrà battere le big dall'estero, che stanno piombando con forza sul ragazzo.

Calciomercato Juventus, assalto dall’estero a Locatelli: doppia offerta monstre

E’ così che su Locatelli, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe verificarsi una vera e propria asta di rilievo internazionale. Arsenal e Borussia Dortmund sono piombate sul calciatore con offerte molto alte, ma alla finestra ci sono anche PSG, Real Madrid e Manchester City. Se dovessero proseguire anche le ottime prestazioni con l’Italia, la sua valutazione potrebbe crescere ulteriormente e superare i 40 milioni.

Il calciatore ha dato preferenza alla Juventus, ma considererebbe un’esperienza all’estero formativa. I bianconeri, quindi, devono accelerare e trovare la via giusta per convincere il Sassuolo. Ci sono due strade per non superare i 30 milioni cash: l’inserimento di una contropartita giovane, come vi abbiamo riportato già nel recente passato e ipotesi di cui ha parlato anche l’agente di Dragusin alla CMIT TV, o un prestito con obbligo di riscatto, magari biennale. Il Sassuolo, però, non è convinto da queste possibilità e non ha bisogno di cedere un big, ancor meno se a condizioni al ribasso rispetto alle offerte estere. Se Arsenal e Borussia Dortmund aumenteranno il pressing sul centrocampista, sarà difficile per la Juventus chiudere l’affare.