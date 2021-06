La Juventus è in attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo. I colpi importanti sarebbero due. Ecco le dichiarazioni di Antonio Barillà

Il calciomercato della Juventus gira attorno a Cristiano Ronaldo. Molte operazioni dei bianconeri dipenderanno dalla permanenza del portoghese o meno

Antonio Barillà, giornalista de ‘La Stampa’, intervenuto a ‘Juventibus’, ha fatto il punto sul mercato bianconero, partendo proprio da CR7: “Che Ronaldo medita l’addio è chiaro e confermato, pur avendone l’opportunità non ha mai voluto confermare ufficialmente di voler restare. Anche dei gossip confermano che Mendes ha avuto contatti con altri club, per andare via però devi trovare situazioni favorevoli per tutti e hai poche possibilità per muoverti, considerando che vuole vincere e quindi escluderebbe l’America e campionati simili”.

Doppio colpo – “La Juve farà una-due grandi operazioni, un centrocampista e un grande centravanti se va via Cristiano Ronaldo o un attaccante complementare se resta. Il resto saranno staffette e incastri ma i piani della Juve sono quelli. La decisione di Ronaldo cambia la filosofia della Juve, perché senza di lui avrebbe una squadra più giovane agile e veloce che punterebbe più su freschezza e collettivo”.

Sogni a centrocampo oltre a Locatelli – “Pjanic non è mai stato un obiettivo della Juve. Mlinkovic da anni è in orbita bianconera ma non è una pista calda”.