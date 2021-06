Calciomercato Juve, un bianconero ‘blocca’ Locatelli | Vuole restare a Torino!

Calciomercato Juve: Ramsey ‘blocca’ l’affare Locatelli. Il centrocampista gallese vuole restare in bianconero. Le ultime

Questa prima fase del calciomercato estivo in casa Juventus ruota principalmente intorno a due nomi: Cristiano Ronaldo e Manuel Locatelli. Il primo, terminato l’Europeo, dovrà ora decidere il proprio futuro, mentre il centrocampista della Nazionale è il primissimo obiettivo in entrata. È andato in scena la scorsa settimana il primo incontro con il Sassuolo per avviare la trattativa: come raccontato da Calciomercato.it, si è al momento raffreddata l’ipotesi dell’inserimento di Dragusin come contropartita tecnica. Il club neroverde chiede 40 milioni di euro e buona parte della cifra dovrà essere cash. A ‘bloccare’ l’affare è anche un bianconero: Aaron Ramsey, infatti, è il primo sulla lista delle cessioni ma non avrebbe intenzione di lasciare Torino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Ramsey vuole restare! I dettagli

L’ex Arsenal è sul mercato dopo due stagioni piuttosto deludenti e, con un contratto in scadenza nel 2023, è valutato dalla società bianconera circa 20 milioni di euro. La Juve punta anche a liberarsi del suo pesante ingaggio da oltre 7 milioni netti l’anno. Tuttavia, come riferito su Twitter dal giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, il “ripensamento” di Ramsey, che vuole restare a Torino, starebbe bloccando anche il trasferimento di Locatelli. Un’importante ‘grana’ per la Juve che vuole chiudere in fretta l’arrivo del centrocampista azzurro. In ogni caso, continua a filtrare ottimismo per il talento del Sassuolo: Locatelli vuole solo la Juve ed il club bianconero ha scelto il classe 1998.