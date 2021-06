Calciomercato Inter, scelto il vice Handanovic | I dettagli

Calciomercato Inter: in caso di partenza di Radu, è Sepe il vice Handanovic individuato dal club nerazzurro. Tutti i dettagli

L’Inter è alle prese anche con la ricerca di un nuovo vice Handanovic, che sarà almeno per un’altra stagione il titolare indiscusso nella rosa di Simone Inzaghi. Ionut Radu potrebbe infatti lasciare i nerazzurri ed è finito nel mirino della Real Sociedad. Marotta e Ausilio sono così alla ricerca di un nuovo secondo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome individuato è quello di Luigi Sepe. Il portiere è chiuso al Parma dall’arrivo di Buffon e ha offerte in Serie A anche per fare il titolare. L’ipotesi di vice all’Inter è ovviamente gradita al giocatore, che potrebbe arrivare attraverso la formula del prestito. Tutto dipenderà dal futuro di Radu.