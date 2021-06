Calciomercato Inter, il Chelse non 'molla' Lukaku | Pronti oltre 100 milioni

Dall’Inghilterra rilanciano la possibilità che il Chelsea possa provare a riprendere Lukaku: per l’Inter pronta un’offerta da 105 milioni

Non inizia sotto una buona stella per i nerazzurri il mercato che si è aperto ufficialmente nella giornata di oggi. Uno dei pezzi pregiati della rosa che nella scorsa stagione ha vinto la Serie A è ormai al passo d'addio: Achraf Hakimi, infatti, è vicinissimo al PSG. Ieri il suo agente ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, sancendo in maniera inequivocabile l'addio dell'esterno marocchino. L'Inter, in ogni caso, continua ad avere tantissima qualità in rosa e anche molti giocatori che fanno gola alle big di tutta Europa. Dall'Inghilterra, in particolare, avvertono come il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Lukaku con un'offerta da capogiro.



Calciomercato Inter, Chelsea: ossessione Lukaku | 105 milioni in canna

Autore di una stagione straordinaria, in cui si è letteralmente preso l'attacco dell'Inter sulle spalle, Romelu Lukaku sta facendo molto bene anche ad Euro 2020. Il Belgio del numero '9' nerazzurro venerdì sera sarà l'avversario dell'Italia ai quarti di finale, dove lo attende una nuova sfida con Chiellini. Lukaku, però, è anche protagonista di molte voci di mercato. Secondo quanto rivelato da 'CaughtOffside.com', il Chelsea avrebbe pronta un'offerta da 105 milioni di euro per convincere l'Inter a privarsi del proprio bomber.

Una cifra mostruosa quella di cui parlano dall’Inghilterra, che potrebbe far valutare l’addio del belga a Marotta e Simone Inzaghi. Il Chelsea, fresco vincitore della Champions League, vuole regalare a Tuchel un grande attaccante. L’investimento Timo Werner, infatti, non è andato come speravano a Londra e Lukaku sarebbe il profilo ideale per completare la rosa dei ‘Blues’. Il belga conosce molto bene la Premier League, avendo vestito le maglie di Everton, Manchester United e proprio del Chelsea. Per lui si tratterebbe di un ritorno in un ambiente familiare ed in un campionato dove ha già dimostrato di poter fare la differenza. Lukaku, però, sta molto bene anche a Milano ed ha espresso a più riprese la volontà di restare all’Inter. L’affare, proprio per questo, sembra essere molto difficile.