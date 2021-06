Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez | Rinnovo e piano Marotta

Il nome di Lautaro Martinez fa discutere non poco in ottica Inter sul calciomercato. Gli scenari sembrano chiari per il futuro dell’argentino

Lautaro Martinez è reduce da una stagione semplicemente straordinaria con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino ha conquistato Antonio Conte e i tifosi, a suon di gol, prestazioni di alto livello e una grinta rara da trovare in circolazione. Il futuro dell’argentino resta argomento caldo di discussione in ottica calciomercato. Presto, però, potrebbe arrivare una vera e propria svolta in casa Inter per la punta argentina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato la presenza di Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez, in sede per sistemare il futuro dell’esterno e fare anche il punto sull’argentino. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i segnali vanno verso la permanenza dell’attaccante all’Inter. I nerazzurri lo ritengono uomo fondamentale per il progetto e il sacrificio di Hakimi dovrebbe già aver sistemato il bilancio. L’Inter, in ogni caso, fa una valutazione dell’argentino sui 90 milioni di euro e attualmente nessuna big si è presentata con una cifra concreta di questo tipo, nonostante l’interesse dei maggiori club spagnoli, su tutti Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez e il rinnovo: il piano B resta Raspadori

Le prospettive per il Toro portano, quindi, al rinnovo di contratto con l’Inter. L’attuale accordo scade nel 2023 e permette al calciatore di percepire un ingaggio da 2,5 milioni. Marotta dovrà sbrigare la pratica nel prossimo futuro, ma ora il calciatore chiede cifre importanti, almeno il doppio dell’attuale ingaggio. Tutto lascia pensare a una permanenza del calciatore, ma intanto il piano B resta Giacomo Raspadori.

Se una big dovesse a sorpresa piazzare 90 milioni sul tavolo, l’Inter potrebbe puntare sul talento ora al Sassuolo e che ha dimostrato tutte le sue qualità nel finale della scorsa stagione. Una suggestione, un’idea che ad oggi l’Inter non ha intenzione di approfondire e che sarebbe impossibile in caso di permanenza del Toro: Lautaro Martinez è pronto a restare e confermarsi protagonista anche con Inzaghi.