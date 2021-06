Arrivano le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta sull’eventuale seconda cessione, che potrebbe riguardare Lautaro Martinez

Non solo Achraf Hakimi. L’Inter potrebbe cedere un altro big nel corso di questa sessione di calciomercato. L’amministratore delegato Marotta ha parlato di tanti argomenti, tra cui il rinnovo di Lautaro Martinez e il sostituto del terzino marocchino, che potrebbe essere Hector Bellerin. Ma la situazione economica del club nerazzurra è critica. I candidati alla seconda cessione sono diversi, tra questi c’è Lautaro che non ha rinnovato. Di seguito, le parole di Marotta all’opening day di mercato a Rimini, ai microfoni di Sky Sport: “Altri big in uscita? Il mercato non è ancora aperto, poi direi che cedere un giocatore solo con una contropartita economica penso sia una mosca bianca“.

Prosegue Marotta: “La società tende a confermare i suoi giocatori a meno che loro non manifestino la volontà di andare altrove: solo a quel punto se ne parlerà. Al di là di Hakimi, la cui cessione ci darà senz’altro ossigeno, la nostra intenzione è comunque quella di mantenere l’organico che ci ha dato tante soddisfazioni”. Da non escludere giocatori titolari come de Vrij e Skriniar, passando anche per Brozovic e Lukaku.