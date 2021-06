Ora è ufficiale, Rafa Benitez torna in panchina e ritorna in Premier League: lo spagnolo sarà il nuovo allenatore dell’Everton

È finita la telenovela relativa alla panchina dell’Everton. Il club di Liverpool, rimasto senza allenatore dopo l’addio di Carlo Ancelotti in direzione Madrid, ha annunciato chi sarà il legittimo proprietario della panchina per la prossima stagione. I ‘Toffees’, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito ed un post sui social, hanno annunciato che Rafa Benitez è il nuovo allenatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021



Sulle pagine di Calciomercato.it, nelle settimane scorse, avevamo raccontato dell’interesse dell’Everton per Benitez e di come però lo spagnolo non fosse visto di buon occhio dai tifosi inglesi. Ora, comunque, è ufficiale: Rafa torna in panchina e lo fa in Premier League.