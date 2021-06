Calciomercato e Euro 2020 proseguono in parallelo: da Locatelli a Xhaka, Kane e molti altri, i nomi caldi tra le nazionali ancora in gioco

Euro 2020 entra nel vivo. Sono rimaste in otto a contendersi la vittoria finale, non sono mancate finora le sorprese, anzi. Già fuori dal tabellone, in degli ottavi di finale che hanno rappresentato vere e proprie trappole, pretendenti più che accreditate come Francia, Portogallo, Olanda e Germania. Venerdì e sabato, il programma dei quarti di finale: si comincia con Svizzera-Spagna e Belgio-Italia, il giorno successivo Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. La manifestazione reca motivi di interesse non solo legati a chi conquisterà il trofeo, ma anche al destino degli uomini mercato ancora rimasti in gara. Da Locatelli a Xhaka e Kane, e non solo, facciamo il punto sui principali obiettivi di calciomercato internazionale ancora ‘in vetrina’ a Euro 2020.

Italia, è vetrina Sassuolo: Locatelli e gli altri

Ovvio guardare in casa Italia, dove sono molti i giocatori protagonisti fin qui di un ottimo Europeo e che stanno mettendo in mostra le loro doti. Impossibile non partire da Manuel Locatelli, ormai oggetto di forcing da parte della Juventus. Prosegue la trattativa tra Cherubini e Carnevali, gli incontri finora avvenuti non hanno partorito la fumata bianca. Come raccontato da Calciomercato.it, al momento c’è freddezza sull’inserimento di Dragusin nell’affare Locatelli tra Juve e Sassuolo. Sempre per quanto concerne i giocatori neroverdi, occhio anche a Raspadori che per l’Inter potrebbe rappresentare l’erede di Lautaro Martinez, in caso di una inopinata partenza dell’argentino. Sull’altra sponda del Naviglio, il Milan torna invece a pensare a Domenico Berardi. Senza dimenticare Emerson Palmieri che Inter e Napoli vogliono riportare in Serie A e Florenzi che potrebbe essere oggetto di un derby tra Milan e Inter.

Calciomercato Serie A, porte girevoli: arriva Xhaka, Fabian va via?

Le compagini di Serie A osservano con attenzione anche la situazione relativa a giocatori di altre nazionali. Molto attiva la Roma, che può contare sul sì di Xhaka, anche se alla finestra c’è anche la Juventus, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it. Mourinho è in attesa, vuole fortemente lo svizzero per il suo centrocampo, ma per il momento manca ancora la quadra dell’accordo con l’Arsenal. Roma in passato segnalata anche su Yaremchuk, per il quale però, stando alle informazioni di Calciomercato.it al momento l’interesse più concreto è quello di Wolfsburg e West Ham. Possibile uscita dal campionato nostrano invece per Fabian Ruiz, che il Napoli ritiene cedibile a fronte di una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Occhio alle big spagnole, in particolare Real Madrid e Atletico Madrid, mentre dalla Francia potrebbe tornare d’attualità un interessamento del Psg. Spostandoci in casa Danimarca, potrebbe cambiare maglia e approdare in una big Mikel Damsgaard, che sta confermando quanto di buono fatto vedere con la Sampdoria: il Milan ci pensa eccome. E i rossoneri cullano anche un ritorno di fiamma per Patrik Schick, finora tra i protagonisti del torneo con la Repubblica Ceca.

Calciomercato Euro 2020, gli altri big: le ultime su Sancho, Kane, Hazard

Anche altri nomi sono piuttosto caldi in questo momento, specialmente per quanto riguarda l’attacco dell’Inghilterra. Jadon Sancho ha raccolto in campo soltanto sei minuti, ma su di lui prosegue il forcing del Manchester United, che secondo i media britannici avrebbe ormai trovato l’intesa con il Borussia Dortmund per quasi 90 milioni. Harry Kane si è invece sbloccato contro la Germania dopo un torneo fin qui da dimenticare. In procinto di lasciare il Tottenham, è fortemente richiesto dal Manchester City. La Juventus ha sondato il terreno per Kane, ma le richieste degli ‘Spurs’ sembrano fuori portata. Permangono le voci anche sul futuro di Hazard, che per ora ha smentito un addio al Real Madrid. Per Juventus e Roma pare solo una suggestione, ma mai dire mai.