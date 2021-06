SONDAGGIO CM.IT – Inter, ecco il sostituto di Hakimi

Inter a caccia di un rimpiazzo sulla corsia dopo la partenza di Hakimi: il pensiero dei tifosi nel sondaggio proposto da Calciomercato.it

Dopo una grande stagione in maglia nerazzurra, Achraf Hakimi è pronto a lasciare l’Inter. Il giocatore marocchino volerà a Parigi e sarà un nuovo rinforzo del Paris Saint-Germain. Sarà dunque necessario per la società campione d’Italia cercare il giusto rinforzo da regalare a Simone Inzaghi per le corsie. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sondaggio per il colpo a zero

In merito al miglior rinforzo per i nerazzurri, sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza nel sondaggio proposto. Con il 40,6% dei voti è Hector Bellerin il preferito. Voti alla pari per Marcos Alonso e Zappacosta, scelti dal 24,5% dei votanti. Solo il 10,4% ha invece espresso la propria preferenza per Emerson Palmieri.