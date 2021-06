Francia fuori da Euro 2020, il messaggio di Benzema sui social

Alla Francia non è bastata la doppietta di Karim Benzema per arrivare ai quarti di Euro 2020 e battere la Svizzera: il messaggio su Instagram del bomber del Real Madrid

Clamoroso a Euro 2020. La Francia campione del mondo e vicecampione d’Europa esce agli ottavi di finale contro la Svizzera, che gioca la partita della vita rimontando nei 10 minuti finali da 1-3 e poi passa ai rigori grazie alla parata di Sommer su Mbappe. Un fallimento per i Bleus di Deschamps, che per l’occasione aveva anche richiamato Benzema dopo 6 anni. L’attaccante del Real Madrid è andato a segno quattro volte, di cui due ieri, ma alla fine non è bastato.

Il campione francese ha scritto un messaggio ai tifosi su Instagram: “Triste e deluso per l’esito della partita di ieri. La delusione è immensa, avrei voluto continuare ad emozionarvi ancora per molto tempo. Grazie per il vostro costante supporto dall’inizio di questo Europeo. Grazie per la forza che mi date ogni giorno. Niente è mai facile, continuiamo a lottare per prepararci al futuro e tornare ancora più forti“.