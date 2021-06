DIRETTA Euro2020, Svezia-Ucraina 0-0 | Ci prova Yaremchuk! LIVE

Calciomercato.it vi offre l’ottavo di ‘Hampden Park’ tra la Svezia di Andersson e l’Ucraina di Shevchenko in tempo reale

La Svezia e l’Ucraina si affrontano a Glasgow nell’ultima gara degli ottavi di finale di Euro2020. Gli scandinavi di Andersson hanno ribaltato i pronostici vincendo il girone E davanti alla Spagna e vogliono continuare a stupire, mentre gli ex sovietici di Shevchenko sono stati ripescati tra le migliori terze nel girone C con Olanda e Austria. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Hampden Park’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Svezia-Ucraina

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski.

Ucraina (4-3-3): Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Kryvtsov; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.