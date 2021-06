Corridori in protesta durante la quarta tappa del Tour de France: chiesta più sicurezza, la corsa è ripartita poco dopo

Fino ad ora le prime tappe del Tour de France sono state condizionate da cadute e ritiri. L’ultimo è quello dell’australiano Caleb Ewan, uno dei velocisti più forti in gara, costretto a dare forfait per un problema alla clavicola. Cadute che hanno comportato la protesta dei corridori subito dopo il via della quarta tappa. I ciclisti si sono fermati per chiedere un colloquio in merito alla sicurezza con tutte le parti coinvolte: Uci, organizzatori e squadre.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I ciclisti hanno chiesto maggiore sicurezza alla luce degli episodi che si sono verificati nel corso di queste tappe iniziali. Dopo alcuni minuti di dialogo, la corsa è poi ripartita.