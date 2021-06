Calciomercato Venezia, comunicato ufficiale: ingaggiato Jonathan Jorge

Il Venezia di Paolo Zanetti è attivissimo sul calciomercato: comunicato ufficialmente l’ingaggio di Jorge dell’Hammarby

Venezia attivissimo sul calciomercato in vista del prossimo campionato di Serie A. Dopo aver comunicato ieri l’ingaggio di Tyronne Ebuehi dal Benfica, oggi è arrivata un’altra ufficialità: “Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Hammarby IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore Jonathan Jorge. L’attaccante svedese classe 2003, nel corso dell’ultima stagione sportiva ha esordito in prima squadra con la maglia del Taby FK, club militante nella Division 1 Norra svedese, segnando 2 gol nelle 2 partite disputate”. Un altro rinforzo, dunque, per l’allenatore dei lagunari, Paolo Zanetti.