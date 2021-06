Calciomercato, firma vicina | Colpaccio dal Siviglia in Serie B

Colpaccio dal Siviglia in Serie B per il Parma, ore calde in sede di calciomercato estivo

Parma scatenato in sede di calciomercato. I ‘Ducali’ hanno in mente grandi progetti per le prossime stagioni e sono in assoluto la società cadetta più attiva in queste ore bollenti. Il patron Krause, riporta ‘BNEWS‘, sarebbe molto vicino a un colpo per la trequarti proveniente dal Siviglia. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!