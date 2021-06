Calciomercato Milan, futuro Romagnoli | Può restare anche senza rinnovo

Il Milan è alle prese con diverse questioni legate ai rinnovi di Kessié, Romagnoli e Calabria: la volontà del giocatore può essere decisiva

Gli uomini di mercato rossoneri ci hanno abituato a grandi pescate negli ultimi anni: giovani subito valorizzati o giocatori che stavano attraversando un periodo difficile recuperati su alti livelli. Tra i primi vanno sicuramente menzionati i vari Theo Hernandez, Tomori e Kalulu, mentre nella seconda categoria ci rientra Simon Kjaer. Il tallone d'Achille di Maldini e Massara, però, è sembrato essere la gestione dei rinnovi di contratto. In questa sessione di mercato, infatti, il Milan ha già perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, quest'ultimo passato ai rivali dell'Inter. Fra un anno, inoltre, la storia potrebbe ripetersi: Kessié, Romagnoli e Davide Calabria andranno in scadenza il 30 giugno del 2022. In queste ore, però, potrebbe esserci stata una svolta.

Calciomercato Milan, Romagnoli ha deciso | Può restare anche senza rinnovo

Le più grandi preoccupazioni in casa Milan riguardano Kessié: l'ivoriano non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo ed ha molti club interessati pronti a cogliere l'occasione al volo. Ma quella del centrocampista non è di certo l'unica situazione in bilico, tra i rossoneri ci sono da gestire anche i casi di Romagnoli e Calabria. Secondo quanto riportato da '90min.com', il centrale avrebbe deciso di restare a Milano anche senza il rinnovo questa estate. La volontà del giocatore, infatti, sarebbe quella di riconquistarsi un posto da titolare ed anche la fascia di capitano. Romagnoli sarebbe convinto di poter essere ancora importante per Stefano Pioli.

L’opera di convincimento dell’ex centrale della Roma nei confronti del tecnico emiliano partirebbe proprio questa estate. Rimanendo al Milan nonostante il contratto in scadenza, anche secondo Mino Raiola, sarebbe la mossa giusto per riconquistare società e tifosi. Prima, però, Romagnoli vorrebbe avere dei segnali di apertura da parte di Pioli e della dirigenza: il difensore vorrebbe sapere se c’è ancora una speranza di tornare ad essere importante all’interno del club meneghino. Mentre Kessié continua a preoccupare, in casa Milan avrebbero più serenità riguardo alla volontà di Alessio Romagnoli.