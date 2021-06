Varane potrebbe lasciare questa estate il Real Madrid senza il rinnovo di contratto. Il Manchester United fa sul serio per il difensore francese, accostato anche alla Juventus

Dopo Sergio Ramos, il Real Madrid potrebbe fare a meno di un altro elemento eccellente in difesa. E' sempre più in bilico infatti il rinnovo di Raphael Varane, ieri eliminato con la sua Francia da Euro 2020 ai rigori dalla sorprendente Svizzera.

Il rinnovo tra il difensore transalpino e i ‘Blancos’ appare al momento lontano come riportano in Spagna, con il Manchester United che resta in pressing sul giocatore campione del mondo. Nei mesi scorsi anche la Juventus è stata segnalata sulle tracce del difensore, senza però effettuare dei sondaggio concreti.

Juventus, dalla Spagna: accordo tra Manchester United e Real Madrid per Varane

Lo United comunque potrebbe presto accelerare le operazioni e, stando al programma televisivo ‘El Chiringuito TV’, il sodalizio inglese avrebbe trovato un’intesa di massima per il trasferimento alla corte di Solskjaer di Varane. “L’accordo tra Manchester United e Real Madrid per Varane è totale”, rivela l’opinionista Pipi Estrada durante la trasmissione. Varane è in scadenza tra un anno con il Real e senza il prolungamento di contratto il giocatore si libererebbe a parametro la prossima estate in caso di permanenza a Madrid.

Florentino Perez avrebbe quindi preso la decisione di cederlo questa estate, partendo da una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. Vedremo se lo United riuscirà a chiudere effettivamente l’ingaggio di Varane e a quali cifre.