Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Mbappé | Si sblocca Ronaldo

L’eliminazione della Francia da Euro 2020 potrebbe aver cambiato il destino di Mbappé e, insieme a lui, pure quello di Cristiano Ronaldo

Anche i migliori giocatori al mondo sbagliano, anche un predestinato come Kylian Mbappé può essere il protagonista di un horror sportivo. Il fuoriclasse del PSG, infatti, ha fallito il rigore decisivo contro la Svizzera e ha condannato la Francia all’eliminazione da Euro 2020. Una serata da incubo per il classe ’99 più ambito del mondo, che però potrebbe anche incidere in maniera forte sul futuro. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’eliminazione dei francesi potrebbe accelerare le trattative tra Real Madrid ed i parigini per il trasferimento di Mbappé. Il possibile addio del francese al PSG, poi, potrebbe avere un effetto anche sulla permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il Real accelera per Mbappé | Ronaldo si allontana

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’operazione Mbappé potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe CR7. In caso di matrimonio tra il francese ed il Real Madrid, infatti, il PSG sarebbe chiamato a sostituire il pezzo più pregiato della sua scuderia. Il colpo ideale, anche agli occhi dei tifosi, allora potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo. L’addio del portoghese, infine, amplierebbe gli orizzonti del mercato dei bianconeri e potrebbe consegnare Mauro Icardi a Massimiliano Allegri. Insomma, la Juventus osserverà con grande attenzione le prossime mosse di Kylian Mbappé dopo la cocente eliminazione della Francia.