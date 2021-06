Calciomercato Juventus, Demiral e non solo | Il piano di Allegri in difesa

La Juventus valuta le mosse sul calciomercato, elaborando le strategie giuste per rinforzare la rosa. Doppio addio in vista per Allegri e svolta in entrata

La Juventus sta pianificando attentamente il calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per creare una rosa altamente competitiva per Serie A e Champions League. Tanti profili sono sul tavolo in tutti i reparti e la mano di Massimiliano Allegri sarà preponderante nelle scelte bianconere, con un’attenta valutazione di ingressi e uscite che dovranno verificarsi nelle prossime settimane.

Una situazione da tenere sotto controllo in casa Juventus è certamente quella relativa Merih Demiral. Il difensore centrale, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ha chiesto maggiore spazio, dopo alcune stagioni in cui ha fatto complessivamente bene in maglia bianconera, ma solo da comprimario. L’addio potrebbe essere all’orizzonte e concretizzarsi nelle prossime settimane, ma la Juventus ha comunque l’intenzione di partenza di accontentare il calciatore. Verranno comunque valutate le possibili offerte sul tavolo con la Premier League che spinge per il calciatore. Si parte da una valutazione di 40-45 milioni di euro da parte della Juventus.

Calciomercato Juventus, da Demiral a Pellegrini: il punto sulla difesa

Il nome di Demiral non è l’unico attorno al quale potrebbero ruotare i piani bianconeri per la difesa. Come riporta la Rosea, infatti, è pronta una vera e propria svolta per Luca Pellegrini con Allegri in panchina. Il terzino, infatti, di ritorno dal prestito dal Genoa, questa volta potrebbe restare come vice Alex Sandro e garantire un’alternativa in più in difesa sulla fascia sinistra. Destino differente, invece, per Mattia De Sciglio. Il terzino non dovrebbe restare alla Juventus: per cui si cercherà una nuova destinazione nelle prossime settimane.