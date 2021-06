Nuovo incontro ieri dell’Inter con Riso, agente tra gli altri di Radu e Sensi. Le ultime sul futuro del portiere e del centrocampista ex Sassuolo

Non è passato inosservato il secondo blitz in pochi giorni dell’agente Beppe Riso, lunedì presente nella sede dell’Inter. In casa nerazzurra è caldo soprattutto il futuro di Ionut Radu, in uscita da Milano è nelle mire della Real Sociedad oltre che del Cagliari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

C’è in particolare il club spagnolo sulle tracce del portiere rumeno, che non è praticamente mai sceso in campo nella scorsa stagione con Conte e chiede perciò una squadra che lo faccia giocare con continuità. Ieri Riso, suo rappresentante, ha avuto un nuovo confronto con Marotta e Ausilio, con le parti che si sono aggiornate anche sul futuro dell’altro baby Dimarco, per il quale sono in corso delle valutazioni dopo il ritorno e l’annata positiva in prestito dell’esterno mancino al Verona.

Inter, Sensi nell’affare Dragowski: la situazione

Riso assiste diversi giocatori in orbita Inter, tra cui spicca ovviamente Stefano Sensi. Il centrocampista è reduce da una stagione sfortunata per i tanti problemi fisici accusati e che lo hanno costretto anche al forfait per Euro 2020 dopo la convocazione dell’estimatore Mancini. La dirigenza di Viale della Liberazione considera l’ex Sassuolo un elemento importante, ma non incedibile se dovesse arrivare un’offerta sodisfacente. Sensi sarebbe valutato intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe rientrare anche in qualche scambio di mercato per arrivare ad altri obiettivi.

A seguire con attenzione gli scenari sul classe ’96 c’è in particolare la Fiorentina, con l’Inter che potrebbe sfruttare l’interesse dei viola per il centrocampista per intavolare una trattativa per Dragowski, obiettivo sensibile tra i pali per la casella di vice Handanovic. Resta quindi tutto da decifrare il futuro di Sensi nel nuovo corso targato Simone Inzaghi ad Appiano Gentile.