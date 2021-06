Vicino l’incontro di calciomercato dell’Inter per Raspadori, stabilito il prezzo dell’attaccante del Sassuolo

In attesa di novità sul destino di Lautaro Martinez, l’Inter continua a lavorare per rinforzare l’attacco. Il nome caldo resta quello di Giacomo Raspadori, per il quale domani è previsto un incontro tra Marotta e Carnevali. I due amici e alleati di mercato, riporta ‘Tuttosport’, si starebbero già confrontando sulla valutazione del cartellino del giovane attaccante, che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro più bonus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus e Inter, Bassi: “Per Gosens 50 milioni. Su Pessina…”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Intanto, per gli altri reparti, i profili trattati in questo momento sono l’esterno Hector Bellerin e il portiere Bartlomiej Dragowski. Il talento dell’Arsenal, che potrebbe essere l’erede di Hakimi, viene valutato circa 20 milioni di euro, ma resta da trovare la giusta formula del trasferimento (i nerazzurri pensano al prestito con diritto di riscatto). Per il portiere non è da escludere uno scambio con Stefano Sensi.