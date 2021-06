Calciomercato Inter, blitz e firma | Ma i tifosi non ci stanno!

I commenti dei tifosi sui social alla notizia del rinnovo di Kolarov con l’Inter: il serbo resterà in nerazzurro per un’altra stagione

La decisione dell’Inter di rinnovare il contratto di Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo resterà in nerazzurro per un’altra stagione: stipendio dimezzato e firma fino al 2022. La decisione di prolungare il contratto del difensore non è però piaciuta a molti tifosi. Se da un lato alcuni supporters nerazzurri hanno ritenuto l’operazione corretta per trattenere un giocatore che farà la riserva e che potrebbe essere un uomo-spogliatoio, altri tifosi hanno faticato a comprendere la decisione della dirigenza.

Sui social molti tifosi non hanno nascosto la propria delusione nel firmare il giocatore serbo. Molti hanno criticato l’operazione: per alcuni tifosi sarebbe stato meglio puntare su un profilo più giovane, magari dalla primavera nerazzurra, che avrebbe permesso anche un risparmio per quanto riguarda gli ingaggi.

Apprendo che l’#inter ha rifirmato #kolarov… evidentemente si era liberato un posto da magazziniere…..il dopo #hakimi è già iniziato. Saranno anni complicati pic.twitter.com/KWXisPU4rq — Paolo Stella (@PaoloStella1) June 29, 2021

Uno svincolato che prende meno di 1,5 milioni si poteva trovare, Kolarov è un ex giocatore. — Imperador (@Imperad99188227) June 29, 2021

Il rinnovo di #Kolarov è follia. — Il Fatto Interista (@fattointerista) June 29, 2021