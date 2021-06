Calciomercato Inter e Napoli, Emerson in Serie A | L'annuncio del giocatore

Arrivano le parole di Emerson Palmieri in merito al percorso dell’Italia e soprattutto all’eventuale ritorno in Serie A

Emerson Palmieri, terzino dell’Italia, ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport‘ a pochi giorni dalla sfida contro il Belgio, in programma venerdì all’Allianz Arena alle 21:00. L’italobrasiliano ha parlato dell’eliminazione della Francia: “Erano una delle favorite e sicuramente ci ha fatto piacere la loro eliminazione“. Poi sul Belgio: “Hazard e De Bruyne fortissimi, senza di loro i Red Devils potrebbero cambiare. Ma il Belgio va rispettato per quanto fatto negli ultimi anni”.

LEGGI ANCHE >>> FOTO E VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, agente Hakimi e Lautaro in sede: le sue dichiarazioni!

Sul suo futuro, Emerson Palmieri ha dichiarato: “Per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo, per me è stato un anno difficile. Farò le mie scelte per giocare di più. Ritorno in Italia? Ci sta“. Il terzino del Chelsea è seguito attentamente da Napoli e Inter.