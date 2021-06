L’Inter pensa a Maehle dell’Atalanta come obiettivo di calciomercato, il giocatore ha già deciso il suo destino

“Sono appena passato in un club italiano molto buono, quindi sono sicuro che giocherò per l’Atalanta anche dopo gli Europei”. Direttamente dal ritiro della Danimarca a Euro 2020, Joakim Maehle ha mandato un messaggio in chiave calciomercato all’Inter. Per sostituire Hakimi, riporta ‘Interlive.it’, Marotta ha infatti inserito anche Molina dell’Udinese e Maehle dell’Atalanta nella lista degli obiettivi dalla Serie A.

Calciomercato Inter, addio Hakimi: occhi puntati su Maehle dell’Atalanta

Il giocatore classe 1997 ex Genk, capace di giocare a destra e a sinistra, è valutato circa 13 milioni di euro, ma considerate le ottime prove all’Europeo, l’Atalanta potrebbe chiedere qualche milione in più per la sua cessione a titolo definitivo. L’Inter deve però fare i conti con l’attuale volontà del giocatore di restare a Bergamo.