Granit Xhaka, man of the match, ha commentato la vittoria contro la Francia: “Nessuno scommetteva su di noi. Roma? Ne parlerò dopo l’Europeo”

Il capitano della Svizzera, questa sera, è stato anche il leader tecnico ed emotivo per i propri compagni. Una prestazione maiuscola quella di Granit Xhaka, che non a caso è stato premiato come ‘uomo partita’. Il centrocampista elvetico ha commentato ai microfoni di ‘Uefa.com’ l’impresa compiuta stasera, avendo eliminato la Francia campione del mondo: “Stasera abbiamo scritto la storia, dobbiamo essere tutti orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Nessuno voleva scommettere su di noi, ora tutti sanno chi siamo”. Xhaka, poi, ha parlato anche del proprio futuro e del suo possibili arrivo alla Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Francia-Svizzera, Xhaka: “Roma? Tutti sanno cosa rappresenta”

La sfida dell’Olimpico nella fase a gironi non ha sorriso a Granit Xhaka, con l’Italia che si è imposta per 3-0 sulla Svizzera. Questa sera, però, gli elvetici si sono rifatti disputando un super ottavo di finale ed eliminando la Francia. Quello ‘Stadio Olimpico’, poi, potrebbe diventare la nuova casa del capitano della Svizzera. Come raccontato su Calciomercato.it, i giallorossi sono molto vicini a Xhaka, che ha anche rifiutato altre offerte. Al termine del match di questa sera, ai microfoni di ‘Sky Sport’, il capitano della Svizzera ha commentato le voci di mercato che lo riguardano. “Roma? Tutti sanno cosa rappresenta, ma ora sono un giocatore dell’Arsenal. Dopo l’Europeo comincerò a pensare al mio futuro”. Infine, una battuta sulla lingua che può essere un indizio sul suo futuro: “Non ho voluto fare l’intervista in italiano? È interessante imparare lingue nuove, ho già imparato l’inglese. In futuro potrei imparare l’italiano (n.d.r. ride)”.