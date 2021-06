Calciomercato Fiorentina, addio Ribery: resta in Italia!

Franck Ribery è pronto a cambiare aria. L’avventura alla Fiorentina volge al termine ma il francese ha voglia di continuare a giocare in Serie A

Finirà domani l’avventura di Franck Ribery con la maglia della Fiorentina. Il campione francese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il calciatore – come riporta Sky Sport – non rientra nei piani tecnici della società ma la volontà di Ribery è quella di continuare a giocare in Italia. Difficile, al momento, capire dove sarà il suo futuro.

Nei giorni scorsi il nome dell’ex Bayern Monaco è stato accostato al Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Non è da escludere che il calciatore decida di scendere di categoria ma presto potrebbero arrivare nuove proposte. Attenzione alla possibilità Lazio ma anche Genoa.