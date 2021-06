Con le eliminazioni da Euro 2020 possono sbloccarsi nuovi affari per i club di Serie A: da Giroud a Rui Patricio

L’eliminazione della Francia da parte della Svizzera nella serata di ieri è stata certamente la grande sorpresa di Euro 2020. Gli elvetici, in rimonta, sono riusciti ad agguantare un insperato pareggio e a portare il match ai calci di rigore dove decisiva è stata la parata di Sommer ai danni di Mbappe. L’eliminazione della Francia fa il pari con quelle, meno clamorose ma comunque significative, di Olanda e Portogallo. E le uscite dal torneo potrebbero anche rivelarsi importanti in chiave mercato, con tanti profili seguiti dai club di Serie A che potrebbero sbloccarsi ora che per loro il torneo è concluso. Da Giroud a Rui Patricio, da Kramaric a Dumfries: tanti sono i giocatori nel mirino dei club italiani e il cui futuro potrebbe definirsi ben presto data l’eliminazione ad Euro 2020. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, da Dalot a Giroud: presto possibili novità

L’eliminazione di Francia e Portogallo potrebbe portare ad un’accelerata su diversi fronti per quanto riguarda gli affari di casa Milan. Il club rossonero è al lavoro per portare a Milano un attaccante e il primo nome è quello di Olivier Giroud. Con il francese c’è un accordo totale e il Milan attende solo che il giocatore si liberi dal Chelsea. E con l’eliminazione della Francia, la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Non è escluso che possano arrivare anche altri rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo. Jovic può tornare di moda, ma non vanno esclusi altri profili proprio legati ad Euro 2020. Uno è Batshuayi del Belgio, l’altro è Belotti, che piace a tanti altri club tra cui la Roma. E poi c’è Kramaric, il quale sembra destinato a lasciare l’Hoffenheim ed è profilo gradito anche a Juventus ed Inter, ma le piste italiane non sembrano molto solide al momento.

Altro nome nel mirino dei rossoneri e impegnato ad Euro 2020 è Diogo Dalot. Il portoghese, che ha esordito nella competizione con la nazionale maggiore, ha subito l’eliminazione del Belgio ed ora andrà in vacanza. Il Milan, che rivorrebbe il giocatore in prestito, potrebbe accelerare i colloqui con il Manchester United e puntare alla riconferma del natio di Braga. Attenzione però alla concorrenza del Real Madrid: il classe 1999 piace ad Ancelotti e un suo arrivo, di conseguenza, libererebbe più facilmente Odriozola, giudicato dai rossoneri la prima alternativa. Sfumato invece Firpo, servirà un terzino sinistro come vice-Theo Hernandez, attenzione in questo senso alla situazione van Aanholt, svincolato e già accostato ai rossoneri in passato.

Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico

Il ko del Portogallo contro il Belgio ha certamente posto il focus sulla situazione legata a Cristiano Ronaldo. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus e una sua permanenza appare tutt’altro che scontata. La tentazione Psg è forte, ma al momento non sembrano essere arrivate offerte. Nei prossimi giorni però potrebbe esserci un incontro con Jorge Mendes e da lì potrebbero emergere importante novità.

Oltre a Ronaldo, le eliminazioni da Euro 2020 potrebbero portare novità anche in merito al futuro di altri giocatori come Ramsey, Rabiot e Demiral. Tutti sono in dubbio sulla permanenza a Torino: il centrale turco, accostato alla Roma, è valutato attorno ai 40 milioni di euro. Possibile l’addio anche del gallese, che piace in Premier League e non solo.

Calciomercato, da Dumfries a Rui Patricio | Il punto

Uno dei nomi che più si sono messi in mostra ad Euro 2020 è Denzel Dumfries. Il giocatore del Psv è finito nel mirino dell’Inter, ma per i nerazzurri l’affare non sembra semplice visto che serviranno almeno 20 milioni di euro. Non ha invece giocato Teun Koopmeiners, che però continua a piacere ad Atalanta e Napoli. Mentre potrebbe presto sbloccarsi l’arrivo di Rui Patricio alla Roma. Il nazionale portoghese è l’uomo scelto da Mourinho per difendere i pali della porta giallorossa: la trattativa può essere finalizzata in questi giorni, vista l’eliminazione dei lusitani dalla competizione. Attenzione poi al profilo di Renato Sanches, i club di Serie A potrebbero farci più di un pensiero, la Juventus in primis.