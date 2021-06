Calciomercato Serie A, big ad un passo da Musso! Cifre e dettagli

L’Atalanta è vicina a Musso dall’Udinese. Affare da circa 20 milioni di euro. Tutti i dettagli

L'Atalanta piazza il colpo Musso. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club bergamasco è ormai ad un passo dal portiere dell'Udinese. La trattativa sarebbe in una fase molto avanzata e vicina alla chiusura per una cifra di circa 20 milioni di euro.

Salvo sorprese, il portiere argentino classe 1994 sbarcherà dunque alla corte di Gasperini. L’Atalanta anticipa così la concorrenza delle altre big di Serie A segnalate sull’estremo difensore, Inter e Roma su tutte. Musso sarà un nuovo giocatore del club bergamasco.