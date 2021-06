Juventus, de Ligt sotto attacco dopo il flop Olanda | "Deludente"

Matthijs de Ligt è stato protagonista di una prestazione sfortunata a Euro 2020 con la sua Olanda. Il difensore della Juventus è sotto attacco anche per il percorso in bianconero

Matthijs de Ligt rappresenta un perno assoluto della Juventus per il presente e per il futuro. Il difensore centrale è arrivato a suon di milioni dall’Ajax ormai due anni fa, dimostrando grande esplosività e qualità tecniche importanti per il suo ruolo. Un profilo di rilievo internazionale, fondamentale anche per l’Olanda. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Negli ultimi anni, però, in diverse occasioni, è stato messo in dubbio il suo rendimento, anche a causa di errori individuali difficili da giustificare. Dei veri e propri black-out che da uno come lui nessuno si aspetta proprio. Nella serata di ieri, ciò si è verificato con la maglia dell’Olanda, in un match decisivo per le ambizioni della sua Nazionale a Euro 2020. La Repubblica Ceca alla fine è riuscita a imporsi, eliminando i ragazzi di de Boer, ma lo snodo decisivo della partita ha riguardato in prima persona proprio de Ligt. L’espulsione del centrale, infatti, è stata probabilmente una svolta cruciale dalla gara e nelle ultime ore non sono mancate le critiche per l’ex Ajax. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, dure critiche a de Ligt dopo l’eliminazione dell’Olanda

De Ligt sotto attacco, dopo la brutta prestazione e l’addio dei suoi a Euro 2020. Il centrale, infatti, è entrato nel mirino di Fabio Ravezzani. Il noto giornalista, tramite il suo profilo Twitter, ha sottolineato: “De Ligt ha mezzi fisici enormi e grande personalità. Forse la sua mancata crescita deriva anche dalla confusione tecnica in casa Juventus di questi due anni con Sarri e Pirlo”. Poi, però, arriva una vera e propria stoccata all’olandese: “Certamente finora il suo investimento (80 milioni per il cartellino e 13 milioni lordi di ingaggio annui) è stato ampiamente deludente“. Finite le fatiche in Nazionale, ora de Ligt potrà proiettarsi verso la nuova stagione con Allegri in panchina, a caccia di un nuovo riscatto.