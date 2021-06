Inter, Cottarelli su Interspac: “Contatti con Valentino Rossi”

Carlo Cottarelli, pesidente di Interspac, ha parlato dell’Inter e dei contatti con Valentino Rossi

Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha parlato del progetto di azionariato popolare per l’Inter: “Idea nata due anni e mezzo fa, purtroppo dal punto di vista finanziario le cose non stanno messe bene. Ora i tifosi sostengono la società in un momento difficile, noi vogliamo collaborare con la proprietà attuale – spiega a ‘Radio anch’io sport’ su ‘Rai Radio1’ – Quota di entrata da 500 euro? Se si facesse l’operazione si dovrebbe decidere se sarà di 500 o mille. Valentino Rossi? Siamo in contatto tramite il suo agente, spero accetti”.

Cottarelli ha proseguito il suo commento: “In linea di principio i dividendi ci possono essere, ma non credo che i tifosi facciano ciò per avere un rendimento. L’importante è non perderci. Non è un finanziamento a fondo perduto. Bisogna spiegare nel dettaglio a chi partecipa che cosa si intende fare. Ci vorranno settimane per vedere dei risultati, forse entro metà luglio. Nei primi giorni ci sono stati 55mila questionari compilati”.

In precedenza, Cottarelli aveva già parlato del progetto a CM.IT: “Prima di tutto la società è stata informata in anticipo di questa cosa. Il questionario rimane disponibile fino alla metà di luglio. Ci vorrà qualche giorno per elaborare per bene i dati e intorno al 20 luglio potremo avere il quadro della situazione e poi approcciarci alla società con una maggiore idea di quello che può essere il nostro fire power. Noi abbiamo anche una lista di circa 200 imprenditori che potrebbero metterci un po’ di più”.