La Spagna tira un sospiro di sollievo e centra i quarti di finale battendo ai supplementari la Croazia di Modric: ora attende la vincente di Francia e Svizzera

Gol ed emozioni oggi a Copenaghen tra Croazia e Spagna nel quinto ottavo di questo Euro 2020, con continui ribaltamenti di fronte e di risultato. Partita sulla carta equilibrata, ma in campo le Furie Rosse sono nettamente superiori per gioco creato. E invece ad andare in vantaggio è la squadra capitanata da Luka Modric, con un vero e proprio gollonzo. Retropassaggio, a dir la verità non facile da controllare per altezza e potenza, di Pedri al portiere Unai Simon, che non controlla col destro: la palla rotola in rete. Neanche 20 minuti dopo però la Spagna si va a riprendere il pareggio con il gol di Sarabia, di prepotenza.

Poi la squadra di Luis Enrique nella ripresa mette il turbo e chiude la partita grazie alle reti di Azpilicueta e Ferran Torres, che sfrutta uno svarione di Gvardiol. Ma nel finale, all’85’, reagisce la Croazia, che trova il 2-3 grazie a Orsic al termine di un batti e ribatti da mal di testa sulla linea di porta. Interviene la GLT: è gol. Gli uomini di Zlatko Dalic insistono e alla fine trova anche il clamoroso pareggio al 92′ con l’inserimento di Mario Pasalic, ennesimo giocatore dell’Atalanta ad andare a segno. È 3-3 al 96′: si va ai supplementari dove trionfa la Spagna grazie ai gol di Morata e Torres. ‘Furie Rosse’ ai quarti sudando più del previsto, specie dopo il tre a uno, in attesa di conoscere l’avversario. Probabilmente la Francia, impegnata stasera contro la Svizzera.