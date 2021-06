DIRETTA Euro2020, Croazia-Spagna | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre l’ottavo di Euro2020 del ‘Parken Stadium’ tra la Croazia di Dalic e la Spagna di Luis Enrique in tempo reale

La Croazia e la Spagna si affrontano a Copenaghen in una gara valida per gli ottavi di finale di Euro2020. Da una parte i balcanici di Dalic sono arrivati a questo appuntamento dopo aver raggiunto il secondo posto del girone D dietro l’Inghilterra. Dall’altra gli iberici di Luis Enrique si sono qualificati come secondi del gruppo E alle spalle della Svezia. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la vincente tra Francia e Svizzera. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Parken Stadium’ in tempo reale.

Probabili formazioni Croazia-Spagna

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic, Brozovic; Vlasic, Modric, Rebic; Petkovic. CT Dalic

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Moreno. CT Luis Enrique