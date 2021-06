Coronavirus, da oggi niente obbligo mascherina all’aperto

Coronavirus, da oggi decade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto: le regole da continuare a osservare

Oggi, lunedì 28 giugno, tutta l’Italia diventa zona bianca. Passa nella minima fascia di rischio anche la Valle D’Aosta, ultima regione a essere rimasta zona gialla fino a ieri. In questa data, inoltre, decade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Le precauzioni, in ordine all’andamento dell’epidemia di coronavirus, rimangono sempre presenti, con alcuni chiarimenti in merito.

La prescrizione di indossare la mascherina resta in vigore in Campania, a seguito di apposita ordinanza regionale, fino al 31 luglio. Inoltre, si raccomanda sempre di portare con sé una mascherina e indossarla nelle situazioni in cui non fosse possibile mantenere il distanziamento, ma anche qualora si entri in luoghi chiusi, come negozi, musei, cinema, teatri, bar, ristoranti, in luoghi non isolati e sui mezzi di trasporto.