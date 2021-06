Considerato il ‘nuovo Bobo Vieri’, Rondic milita nello Slovan Liberec e ha vanta estimatori pure in Germania

Viene considerato il ‘nuovo Bobo Vieri’. Parliamo di Imad Rondic, bomber bosniaco in forza allo Slovan Liberec ben rappresentato nella Repubblica Ceca che ieri ha eliminato l’Olanda da Euro2020. Sul classe ’99, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, continua ad esserci in maniera concreta il Verona. Gli scaligeri vorrebbero chiudere l’affare in prestito con diritto, mentre lo Slovan punta a una cessione definitiva per circa 1,5 milioni in modo da incassare subito dalla partenza di uno dei suoi giocatori di riferimento. Il club di Setti potrebbe acconsentire alle richieste dei cechi qualora riuscissero davvero a separarsi da Kalinic.

Autore di 9 gol e 6 assist nella scorsa stagione, Rondic piace anche a qualche altro club di Serie A e vanta estimatori pure in Germania, Hoffenheim su tutti.