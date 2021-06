Il presidente del club di Serie A preannuncia l’ufficialità del nuovo allenatore: bisognerà però aspettare ancora una settimana

Il 4 luglio la Sampdoria svelerà il nome del nuovo allenatore. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è l’accordo per Roberto D’Aversa in blucerchiato, ma il presidente Ferraro non si sbilancia. In alcune dichiarazioni riportate da ‘sportmediasert.it’, il patron del club ligure spiega: “L’allenatore ce l’ho, non sono un kamikaze ma un signore che rischia sempre. Non lo annuncio per scaramanzia: lo farò il 4 luglio”.

Ferrero entra poi nei dettagli: “Dopo Ranieri non posso sbagliare l’allenatore, sono stati fatti nomi importanti. Dicono che voglio risparmiare, ma voglio un tecnico che abbia le caratteristiche dei calciatori”. Il presidente continua: “E’ stata una decisione faticosa: volevo un Ranieri 20 anni prima, che mi faccia giocare i giovani”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Sampdoria, Ferrero: “D’Aversa? Fuochino”

Poi Ferraro si sofferma sui potenziali candidati: “D’Aversa? Fuochino. Giampaolo? Acqua. Iachini? È il salvatore del calcio italiano, però acqua. Pirlo? Mi sarebbe molto piaciuto, ci ho pensato, ma dopo la Juventus non avrebbe avuto la testa per venire alla Sampdoria”.

I nomi continuano e Ferrero parla di Gattuso (“magari, lo amo ma mi ha detto già no una volta” e di Mazzarri (“Non l’ho mai conosciuto”). Infine, apertura per l’arrivo dietro la scrivania di Faggiano: “Se si libererà dal Genoa, potrebbe essere una buona idea. Damsgaard? Non è in vendita. Lo voglio far crescere a arrivare a farci i soldi che vale: dai trenta ai cinquanta milioni”.