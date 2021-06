Calciomercato Milan e Juve, il Napoli fa sul serio | Pronta l'offerta!

Calciomercato Milan e Juve: il Napoli vuole chiudere per Kaio Jorge. Uno dei rappresentanti del giocatore è in arrivo in Italia. Pronta l’offerta

Il Napoli vuole Kaio Jorge. Il club azzurro sta spingendo per chiudere l’acquisto del talentuoso 20enne del Santos, seguito anche da Milan e Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in giornata dovrebbe sbarcare in Italia uno dei rappresentanti del brasiliano per incontrare i dirigenti dei club interessati al suo assistito, Napoli compreso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Attraverso alcuni emissari, il ds Giuntoli avrebbe già fatto pervenire al Santos la sua proposta: 8 milioni di euro più un paio di bonus. Dai 15 milioni iniziali il club brasiliano avrebbe anche abbassato le pretese a 10 milioni di euro. Vista la concorrenza la società azzurra proverà così a giocare d’anticipo: il Napoli fa sul serio per Kaio Jorge.