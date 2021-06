Dopo lo ‘sgarbo’ Calhanoglu, le strade di Inter e Milan potrebbero incrociarsi ancora sul mercato: possibile ‘vendetta’ rossonera

Dopo l’affare Calhanoglu, le strade di Inter e Milan potrebbero nuovamente incrociarsi sul mercato. Nessun calciatore pronto a fare il salto di sponda sui Navigli, ma un possibile obiettivo in comune per le due società. Non è un segreto che l’Inter sia a caccia di un esterno difensivo che possa prendere il posto di Hakimi, senza però richiedere un eccessivo esborso economico.

Un profilo che corrisponde a pieno al nome di Alessandro Florenzi: il Psg non lo ha riscattato e l’esterno farà ritorno a Roma con poche possibilità di restare alla corte di Mourinho. Un nome di esperienza ma allo stesso tempo economico (poteva restare a Parigi per circa 9 milioni di euro) che potrebbe far comodo ad Inzaghi ma non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, sfida all’Inter: idea Florenzi

Come si legge sulla ‘Nazione’, infatti, l’esterno di proprietà della Roma sarebbe finito nel mirino anche del Milan. La squadra rossonera è alla ricerca di un terzino destro, soprattutto se non dovesse riuscire la trattativa con lo United per Dalot, ed ecco l’idea Florenzi, attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini ad Euro 2020.

Un nome che è osservato anche dalla Juventus, più volte sulle tracce del calciatore romano. Possibile sfida di mercato, quindi, con la Roma che non farebbe problemi a cedere Florenzi al miglior offerente.