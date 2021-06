Il Milan valuta attentamente il calciomercato, alla ricerca di diverse pedine per sistemare la rosa. L’asse con il Real Madrid è particolarmente caldo

Il Milan a caccia dei nomi giusti per rinforzare la rosa sul calciomercato. Dopo i pesanti addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, quest’ultimo passato addirittura all’Inter, i rossoneri vogliono puntellare la rosa con calciatori mirati alle esigenze di Stefano Pioli. Il tecnico, infatti, ha bisogno di alcuni rinforzi cruciali per tentare un percorso all’altezza anche in Champions League.

In questa fase del calciomercato, l’asse con il Real Madrid è particolarmente caldo, anche in virtù degli ottimi rapporti tra club. Si cerca qualità a centrocampo e il nome caldo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è quello di Dani Ceballos. Il centrocampista è da anni nei radar dei rossoneri, ma il Real lo avrebbe ceduto, sì in prestito, ma con un riscatto da 40 milioni di euro. Ora la cifra, dopo le ultime due stagioni vissute all’Arsenal è scesa e l’affare pare più abbordabile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, non solo Ceballos: Odriozola e Jovic nel mirino

Oltre al centrocampista spagnolo, bisognerà porre grande attenzione anche sul nome di Alvaro Odriozola. Il Milan, secondo la Rosea, avrebbe individuato il calciatore come alternativa a Diogo Dalot, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Infine, focus anche sull’attacco, dove il Milan è ancora a caccia di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Il nome giusto, in alternativa a Olivier Giroud, per cui i tempi si stanno allungando, è quello di Luka Jovic. L’attaccante, dopo aver mostrato straordinarie qualità in Bundesliga, non è riuscito a confermarsi con il Real Madrid e cerca di riaffermarsi a livello internazionale. Anche in questo caso, l’operazione potrebbe farsi in prestito con diritto di riscatto.