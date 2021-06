La Juventus continua ad avere in testa l’obiettivo Locatelli: il centrocampista del Sassuolo ha ormai scelto definitivamente la sua prossima destinazione, ma c’è stato un tentativo clamoroso

Manuel Locatelli è l’obiettivo principale della Juventus, questo non è un segreto. Il centrocampista del Sassuolo è reduce da una grande stagione, ma soprattutto sta dispuntato un ottimo Europeo che ha fatto ulteriormente lievitare il prezzo e le attenzioni dei top club anche fuori dalla Serie A. Soprattutto in Inghilterra, dove c’è anche l’Arsenal ma anche il Tottenham di Fabio Paratici. L’ex Juventus, come riporta ‘Il Messaggero’, ha provato lo sgarbo clamoroso al suo vecchio presidente Agnelli con un tentativo per Locatelli. Il giocatore classe ’98, però, non ne ha voluto sapere e ha rifiutato gli Spurs come tutte le altre destinazioni: nella sua testa c’è solo la Juventus.

La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo continua, bisogna lavorare sulle cifre e ovviamente la contropartita tecnica. Che è stata scelta in Radu Dragusin, ma ora da convincere c’è proprio il giovane difensore. Che, come vi abbiamo raccontato, vorrebbe in realtà rimanere legato alla Juventus e per questo si fa strada anche la possibilità di un prestito.