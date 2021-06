Calciomercato Juventus, Allegri chiede lo scambio con Sarri: la strategia

Calciomercato Juventus, le strategie dopo il summit del weekend: Allegri ha una richiesta, può partire lo scambio con la Lazio di Sarri

E’ stato un fine settimana intenso in casa Juventus. Lungo vertice di mercato tra la dirigenza e il tecnico Allegri per esaudire il più possibile le sue richieste. Bianconeri in forcing per Locatelli ma non solo, l’allenatore livornese avrebbe avanzato anche un altro desiderio al club e secondo il giornalista Paolo Bargiggia potrebbe prendere piede un asse con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Milinkovic-Savic: lo scambio

Non è un mistero che Allegri ammiri molto Milinkovic-Savic e lo ritenga ideale per il mix di qualità e quantità nella sua Juve ideale. Il serbo sarebbe una pedina fondamentale e per arrivare a lui i bianconeri potrebbero privarsi di Arthur, al contrario ritenuto non imprescindibile. Il brasiliano potrebbe essere girato in prestito semplice alla Lazio, pagandogli metà dell’ingaggio (6,5 milioni a stagione l’attuale emolumento). In questo modo potrebbe anche essere accontentato Sarri che è alla ricerca di un regista. Milinkovic verrebbe invece acquistato con una formula di prestito biennale e successivo obbligo di riscatto. Operazione difficile, da capire cosa ne penserà Lotito.