Allegri e la Juventus si trovano a fare i conti con il rifiuto netto del calciatore: un problema in più sul mercato bianconero

Potrebbe dover fare i conti con un problema in più il mercato della Juventus. Massimiliano Allegri è alle prese con le incertezze di Aaron Ramsey, uno dei calciatori dato in partenza da Torino. In realtà, come riportato da ‘Sky Sports Uk’, il centrocampista gallese non ha alcuna intenzione di lasciare il club bianconero. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, che sembravano far presagire ad un addio, arrivano le indiscrezioni raccolte in Inghilterra. Qui dall’entourage del calciatore trapela la volontà di giocarsi le sue possibilità alla corte di Allegri, chiudendo le porte ad una cessione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un’eventualità che complicherebbe i piani della società bianconera. La Juventus era orientata a cedere Ramsey anche per liberarsi del suo ricco ingaggio da sette milioni di euro a stagione. Resta da vedere se la presa di posizione del gallese sarà definitiva o potrà essere rivista davanti ad un’offerta che accontenti le aspirazioni del calciatore.