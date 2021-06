Sottini è un centrale mancino con fisico e senso del gol. Il classe 2002 dell’Inter era stimato anche da Antonio Conte

Edoardo Sottini è uno dei talenti più interessanti della Primavera dell’Inter che ieri ha mancato l’accesso alla finale di campionato e che presto passerà nelle mani di Cristian Chivu. Classe 2002. il ragazzo di Brescia è un centrale mancino roccioso e con il senso del gol, nonché molto stimato da Antonio Conte il quale infatti nella passata stagione lo aggregava spesso alla prima squadra impiegandolo da vice Bastoni.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | De Carolis: “All’Inter non basterà solo la cessione di Hakimi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Sottini (@sottiniedoardo)

Come riportato da ‘Interlive.it’, l’Inter gli ha appena rinnovato il contratto in scadenza fra soli tre giorni. Il nuovo accordo ha come scadenza giugno 2023, anche se presenta una opzione di prolungamento per una ulteriore stagione. Fisico e tecnica, pure senso del gol: Sottini può far davvero parlare di sé negli anni a venire. Intanto sembra destinato a salutare Milano, per andare a fare esperienza altrove.