Dopo Hakimi, l’Inter potrebbe sacrificare anche Lautaro Martinez sul mercato. Marotta pronto all’offensiva per il baby Raspadori

L’Inter si appresta a salutare Hakimi, ormai ad un passo dalla firma con il Paris Saint-Germain e che nelle prossime ore volerà a Parigi per mettere nero su bianco al contratto con la squadra allenata da Pochettino. Un’operazione da 70 milioni di euro che darà modo a Zhang di dare ossigeno alla casse del club campione d’Italia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Marotta e Ausilio adesso cercheranno di trattenete in rosa gli altri big a disposizione di Simone Inzaghi, anche se non si spengono i rumors sul futuro di Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, la situazione del ‘Toro’ sarebbe tutt’altro che rassicurante e la sua permanenza a Milano resterebbe in bilico.

Inter, pronto l’assalto a Raspadori con l’addio di Lautaro

Suning infatti potrebbe avere bisogno di un’altra cessione eccellente per sistemare il bilancio, con una super offerta da 90 milioni di euro che potrebbe cambiare le carte in tavola rispetto alla volontà della dirigenza di Viale della Liberazione di non privarsi del nazionale argentino. Barcellona e Atletico Madrid rimarrebbero vigili sugli scenari di Lautaro Martinez, con l’Inter che potrebbe traballare di fronte ad un assegno tra i 70 e gli 80 milioni di euro abbassando quindi le pretese come successo con Hakimi. Non sono da escludere colpi di scena sul fronte Lautaro, con Marotta che ha individuato nel baby Giacomo Raspadori il sostituto ideale in caso d’addio del ‘Toro’,

L’Inter sfrutterebbe gli ottimi rapporti con il Sassuolo e gli agenti del classe 2000 per portarlo in nerazzurro. La dirigenza di Viale della Liberazione starebbe pianificando perciò un’offensiva da 20 milioni di euro per convincere gli emiliani e strappare Raspadori alla concorrenza.