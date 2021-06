Calciomercato Inter, Jordi Alba ha deciso il suo futuro | Volontà chiara

L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare gli esterni. E’ emerso il nome di Jordi Alba: decisione presa per il suo futuro

L’Inter ragiona sulle dinamiche di calciomercato con il chiaro obiettivo di un restyling importante sugli esterni. I nerazzurri sono ormai in procinto di dare l’addio definitivo a Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, infatti, è vicinissimo al PSG per una cifra sui 70 milioni di euro: un affare che dovrebbe vedere la fumata bianca definitiva nelle prossime ore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Non solo uscite, perché ora i nerazzurri hanno tutta l’intenzione di rinforzare gli esterni anche in entrata e sia a destra che a sinistra. Diversi nomi sono sul tavolo per i nerazzurri e tra questi negli ultimi giorni è circolato anche quello di Jordi Alba. Si è discusso molte delle indiscrezioni italiane per il terzino spagnolo che si sarebbe configurato come un profilo affidabile e di sicuro rendimento nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni, si è parlato molto anche delle possibili contropartite che sarebbero potute entrare nell’affare, con Lautaro Martinez che continua a piacere non poco al Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, sfuma la pista Jordi Alba: futuro deciso

Un nome come quello dello spagnolo scalda certamente il mercato, ma fin da subito ha presentato diversi ostacoli. Uno di questi è certamente l’ingaggio del calciatore, troppo alto per le casse dei nerazzurri; ma poi non è affatto da sottovalutare anche la volontà dello spagnolo. E sarebbe proprio quest’ultimo il fattore decisivo che avrebbe portato il terzino a una decisione definitiva: la permanenza al Barcellona. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’ e come anticipato già da Interlive.it, Jordi Alba si sente pienamente integrato nel progetto di Koeman e la sua volontà è certamente quella di proseguire al Barcellona e anzi chiudere la carriera in blaugrana e rispettare il contratto fino al 2024. L’Inter dovrà, quindi guardare altrove per rinforzare la sua fascia sinistra, mentre la telenovela Alba dovrebbe già essere terminata dopo poche puntate.