Summit in sede tra la dirigenza dell’Inter e Christian Chivu, favorito per rimpiazzare Madonna sulla panchina della Primavera nerazzurra

Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, oggi nella sede dell’Inter è andato in scena un incontro tra la dirigenza e Christian Chivu. L’ex difensore rumeno, attuale allenatore dell’Under 18, è in pole per la panchina della Primavera ieri sconfitta dall’Empoli in semifinale di campionato.