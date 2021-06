Il Belgio sfiderà l’Italia di Mancini nei quarti di Euro2020 in programma venerdì sera all’Allianz Arena di Monaco

Brutte notizie per il Belgio in vista della sfida con l’Italia valevole per i quarti di Euro2020. Stando al CT Martinez, infatti, sia De Bruyne che Eden Hazard – usciti in anticipo dalla gara col Portogallo – difficilmente potranno essere a sua disposizione per il match contro gli azzurri di Mancini in programma venerdì sera all’Allianz Arena’ di Monaco. Il giocatore del Manchester City è alle prese con un problema alla caviglia, quello del Real Madrid invece con un fastidio muscolare.

Niente Italia nemmeno per Mignolet: il vice di Courtois si è fatto male in allenamento e sarà rimpiazzato da Thomas Kaminski dei Blackburn Rovers.