Il Belgio deve fare i conti con gli infortuni di de Bruyne e Eden Hazard. Parla il Ct Roberto Martinez, in vista del match contro l’Italia

Il Belgio in ansia per le condizioni di de Bruyne e Eden Hazard. I due fantasisti hanno lasciato il campo, della sfida contro il Portogallo, acciaccati e rischiano di non giocare il match dei Quarti di finale di Euro 2020, contro l’Italia.

Il centrocampista del Manchester City è stato toccato duro da Palhinha sul finire del primo tempo, e ha dato forfait dopo un paio di minuti della ripresa. Il calciatore del Real, invece, ha alzato bandiera bianca, a pochi minuti dalla fine, per un guaio muscolare.

Andrà capito se i due calciatori ce la faranno a recuperare. Il Ct del Belgio, Roberto Martinez, incrocia le dita in vista del match contro l’Italia: “Non so se potranno esserci – riporta Sportmediaset -, abbiamo bisogno di 48 ore per fare i test del caso. Hazard ha un problema muscolare, ma al momento non possiamo sapere se riusciremo a recuperarlo. L’Italia? Sarà una grande partita, affronteremo la migliore squadra del torneo”.