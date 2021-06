Belgio-Italia, attesa per Hazard e De Bruyne: gli aggiornamenti

Venerdì Belgio-Italia nei quarti di Euro 2020, i Diavoli Rossi in ansia per Hazard e De Bruyne: le ultime sugli infortuni

Il Belgio si è guadagnato ieri sera il quarto di finale contro l’Italia a Euro 2020, battendo il Portogallo per 1-0 negli ottavi. Una gara molto dura, con i Diavoli Rossi che hanno pagato un tributo piuttosto duro. Le uscite per infortunio di De Bruyne e Hazard preoccupano molto in vista del match di venerdì e c’è attesa per quanto riguarda le loro condizioni e il possibile recupero dei due.

Stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, dal ritiro belga filtra ottimismo almeno per quanto riguarda De Bruyne. Il giocatore ha riportato un problema alla caviglia, ma, se dai test i cui risultati verranno resi noti domani, non dovesse emergere un interessamento muscolare le possibilità di essere arruolabile per il match con l’Italia crescerebbero. Dovrebbe effettivamente trattarsi di un problema muscolare per Hazard, la cui entità è da capire, ma il numero 10 appare effettivamente a forte rischio.